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Devlet Malzeme Ofisi ihaleleri ‘istediğine’ vermekte kararlı

Devlet Malzeme Ofisi, Covid-19 aşısı için kullanılacak 55 milyon enjektör için ihale açtı. İhale ilanında geçtiğimiz günlerde yayınladığı maske ihalesi duyurusunda olduğu gibi, 'Ofis ihalesi' dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir” ifadesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:23, 02/01/2021
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Devlet Malzeme Ofisi ihaleleri ‘istediğine’ vermekte kararlı

Çin aşısını aracı şirket üzerinden satın aldığı eleştirileriyle gündeme gelen Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske ihalesinin ardından aşı enjektörü ihalesi açtı.

Devlet Malzeme Ofisi, Covid-19 aşısı için 55 milyon adet 2 mililitrelik aşı enjektörü alacak.

Enjektörlerin kapalı teklif usulüyle iç piyasadan alınacağı duyuruldu. Ancak ihale duyurusundaki şu ifade dikkat çekti:

“İhale Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir”

DMO, 17 milyon maske ve 1 milyon 60 bin ml el dezenfektanı ihalesinde de kanunun aynı maddesinden yararlanarak ihaleyi istediğine verebileceğini duyurmuştu.

Çin
Yayınlanma Tarihi:10:15,