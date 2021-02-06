Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli avukat alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Kars, Artvin illeri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli avukat alımı gerçekleştirecek.

Başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS' te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır. Başvurular, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 09.00' da başlayacak, 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.

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