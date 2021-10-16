Devleti 47 milyon lira zarara uğratan vergi kaçakçılarına operasyon

Konya’da gerçekleştirilen operasyonda vergi kaçakçılığı yaparak devleti 47 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen ve haklarında toplamda 82 yıl hapis cezası verilen 11 şahıs yakalandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

KOM ekipleri uzun süredir izini sürdüğü, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti 47 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından aranan suç şebekesinin adreslerini tespit etti.

11 ŞAHSA 82 YIL HAPİS

Haklarında toplamda 82 yıl hapis cezası verilen 11 şahsın saklandıkları adresler polis ekiplerince tek tek tespit edilerek sabaha karşı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda 11 şahsın tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından gözaltına alınan 11 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.