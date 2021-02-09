Devletin memurundan, AKP’li başkana AKP logolu hediye

Adıyaman AKP İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Mehmet Dağtekin'e çok sayıda bürokrat tebrik ziyaretinde bulundu. Tebrik ziyaretine gidenlerden biri de Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç oldu. Bilgiç, AKP İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e üzerinde AKP logosu bulunan çerçeveli resim hediye etti. Dağtekin de sosyal medya hesabından, “Sayın Abdurrahman Bilgiç'e nazik ziyaretleri ve bu anlamlı hediyeleri için çok teşekkür ederim” diye yazdı.

Dağtekin'in tebrik ziyaretine gidenler arasında, Defterdar Vekili Mustafa Erdem, Defterdarlık Muhasebe Müdürü Hasan Hüseyin Avni Acar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Emre Çalgan, Gerger Milli Eğitim Şube Müdürü Neşet Taner, Osmangazi Ortaokulu Müdürü Şükrü Yetkin, Tarım İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Besni Sosyal Hizmeti Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ve Adıyaman Kızılay Şube Başkanı Murat Bulut da yer aldı.