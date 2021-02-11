Devrilen TIR’dan yola saçılan sebze ve meyveyi kasalara koyup evlerine götürdüler

Kaza, dün sabah saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan yüklediği sebze ve meyveleri bir market zincirinin Konya’daki depolarına götüren Adem Gülsatar idaresindeki TIR Antalya – Konya karayolu Geriş kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi.

Feci kazada araç sürücüsü Adem Gülsatar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken Gülsatar’ın naaşı Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YOLA SAÇILAN SEBZELER KAPIŞILDI

Kaza sebebiyle yola saçılan tırın dorsesindeki tonlarca meyve ve sebze ise sağlık ekipleri ve itfaiyenin çalışması bittikten sonra yoldan geçen vatandaşlar tarafından kapışıldı. Araçlarını yol kenarında durduran onlarca vatandaş, firma yöneticilerinin gelip inceleme yaptığı ve toplatmadığı muz, domates, avokado, salatalık, biber, mantar ve marulları kasalara doldurarak araçlarına yükleyip evlerine götürdü. (İHA)