Didim Belediye Başkanı’na saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı.

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet Deniz Atabay misafirleriyle yemek yerken arkadan ani bir dirsek darbesi alıyor ve ardından diğer çetecilerin sopalı katılımıyla yerde darp ediliyor.

Ayrıca araya girmeye çalışan misafiri Avukat Nizamettin Bulut ve restoran çalışanları da darp edilirken, müteahhit Ahmet Orak'ın kardeşi Mahmut Orak yerde yatan restoran çalışanına sandalye kaldırıp tehditler savuruyor.

“RANTIN GELDİĞİ SON NOKTA”

Yayınlanan saldırı videosu ile ilgili değerlendirme yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Bunlar o kadar ahlaktan yoksunlar ki, arkadan saldırıp sonrasında yerde yatarken vücuduma ve kafama sopalarla vurmaya devam ettiler. Araya girmek için gelen, misafirimi ve restoran çalışanlarını da darp ettiler. Rantın geldiği son nokta burası. Süreci bu noktaya taşıyan medya, siyaset, rant üçlüsüne ülkece, hep birlikte artık dur demeliyiz. Kamuoyu hiçbir şekilde akıllarıyla oynanmasına izin vermedi, vermeyecek. Biz de devletimizin ve milletimizin bize verdiği kamu görevini yasalara uygun olarak yapmaya devam edeceğiz. Bizi ilkelerimizden kimse döndüremeyecek, ranta asla geçit vermeyeceğiz. Onlar Tek Biz Didim'iz…” dedi.