Dikili kıyılarında görülen Sargassum’un zararlı olmadığı belirtildi

Dikili kıyılarında görünen Sargassum’un deniz ekosistemini olumsuz etkileyeceği iddialarıyla ilgili olarak MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Deniz Biyoloğu Prof. Dr. Ergün Taşkın, açıklamalarda bulundu.

Taşkın, “Sargassum, temiz ve derin suda yaşar. Zararı değil, yararı vardır. Deniz makroalgleri yeşil, kahverengi ve kırmızı algler olmak üzere üç grup altında toplanmaktadır. Ekolojik isteklerine göre algler fırsatçı ve hassas türler olarak iki gruba ayrılmakta olup fırsatçı türler karasal baskının (karasal kirliliğin) yoğun olduğu bölgelerde hızlı yayılış göstererek ve ortamda ötrifikasyona neden olurlar. Hassas türler ise temiz su ortamlarını tercih ederler, uzun yaşamlı ve denizlerde çalılık formu oluşturarak diğer organizmalar için habitat oluştururlar.

Bir kahverengi alg olan Sargassum cinsi, boyu 1 metreyi bulabilir, temiz ya da kirliliğin az olduğu ortamlarda yaşayan hassas türleri içermektedir. Sahip olduğu hava keseleri ile suda dik biçimde durur. 30-40 metreyi bulan derinliklerde topluluk (ormanlık alan) oluşturarak denizel ekosistemde habitat göre görmektedir. Ülkemizde yaygın olarak üç türü bulunmaktadır. Ancak son yıllarda artan karasal baskı (evsel, tarımsal, endüstriyel atıklar ile birlikte liman, marina gibi) tehdidi altında olup Akdeniz’de ve ülkemizde Barcelona Sözleşmesine göre tehlike altında ve korunması gereklidir” dedi.

“KORUNMASI GEREK”

Prof. Dr. Taşkın, Sargassum'un korunması gereken bir tür olduğunun altını çizerek, “Sargassum'un kendisi korunması gereken, tehdit altında bulunan bir tür. Bu yapılan haberler tamamen yanlış! Sargassum'u sadece temiz ve derin sularda görebilirsiniz. Ancak mevsim geçişlerinde dalga ve akıntıyla beraber kıyıya vurabiliyor. İnsana hiçbir zararı yoktur, aksine ekosisteme yararı vardır. Derinlerde orman topluluğu oluşturan Sargassum Akdeniz ekosisteminde en değerli türlerden biridir. Balıkların yumurtlama alanı, diğer türlerin korunma ve beslenme alanıdır. Çok yoğun gelişirse endüstriyel alanda da kullanılabilir. Alginat ham maddesi olarak kullanılır. Çoğaldığı zaman çok ekonomik bir türdür. Ancak yok olma tehlikesi altında. Akdeniz'de tehlike altındaki ve korunması gereken türler arasında listelenmektedir” diye konuştu.

Prof. Dr. Taşkın, hassas bir tür olması nedeniyle Sargassum’un görüldüğü bölgelerin temiz olduğu kanısına varılacağı ancak kirlilik olduğunda Sargassum'un yok olduğuna dikkat çekti. (İHA)