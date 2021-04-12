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Dilek İmamoğlu: En büyük tesellim annemim iyilik dolu değerleriyle büyümüş olmak

Dilek İmamoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Havva Kaya için başsağlığı dileyenlere sosyal medya üzerinden teşekkür etti. İmamoğlu, "Yaşadığım acıyı tarif etmem imkansız. En büyük tesellim, bu dünyada kıymetli annemin iyilik dolu değerleriyle büyümüş, onun sevgiyle sardığı kollarında yaşamış olmak..." ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 11:54, 12/04/2021
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Dilek İmamoğlu: En büyük tesellim annemim iyilik dolu değerleriyle büyümüş olmak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya geçtiğimiz günlerde 77 yaşında, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Kaya’nın cenazesi memleketi Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Köyü’nde toprağa verildi.

Annesini kaybetmenin acısını yaşıyan Dilek Kaya, başsağlığı dileyenler için bugün sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı paylaştı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı; “Yaşadığım acıyı tarif etmem imkansız. En büyük tesellim, bu dünyada kıymetli annemin iyilik dolu değerleriyle büyümüş, onun sevgiyle sardığı kollarında yaşamış olmak…Mekanın cennet olsun annem. Yanımızda olan, başsağlığı dileyen herkese de en içten duygularımla teşekkür ederim.”

Öte yandan Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

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Çarşıbaşı Corona istanbul Sağlık sosyal medya TRABZON
Yayınlanma Tarihi:11:20,