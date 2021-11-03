Dilek’in, maganda kurşunuyla yaralanmasına 5 tutuklama

Şanlıurfa'da, düğünde havaya rastgele açılan ateşte 18 yaşındaki Dilek Doğantürk'ün başından vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüpheliler arasında olan ve olaydan sonra görevden alınan mahalle muhtarına ev hapsi cezası verildi.

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Olay, 31 Ekim günü, Suruç ilçesi Molla Hamza Mahallesi’nde meydana geldi. Açık alanda yapılan düğüne katılan bazı davetliler, tabanca ve tüfekleriyle havaya rastgele ateş açtı.

Ailesiyle birlikte amca çocuklarının düğününe katılan Dilek Doğantürk, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Dilek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Başındaki mermi çıkarılmayan ve hayati tehlikesi devam eden Dilek’in, bu hafta sonu evlenmeyi planladığı bildirildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede inceleme yaptı. Düğünün yapıldığı alanda 643 boş kovan bulan jandarma, havaya ateş açtığı belirlenen, aralarında Molla Hamza Mahallesi Muhtarı İbrahim Halil Doğantürk’ün de bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Suruç Kaymakamlığı, düğünde havaya ateş açılmasına göz yumduğu gerekçesiyle Muhtar İbrahim Halil Doğantürk’ü görevden aldı.

TUTUKLANANLAR KUZEN

Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, birbiriyle kuzen olduğu öğrenilen Mehmet, Kadir, İbrahim, Mehmet Emin ve Mehmet Doğantürk tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, görevinden uzaklaştırılan muhtara ev hapsi cezası verirken, diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. DHA

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