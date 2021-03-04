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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dilencilik yapan konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden çıkan para görenleri şaşkına çevirdi.

Güncellenme: 20:41, 04/03/2021
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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Sarıgöl'de esnafı dolaşarak para toplayan birinin olduğu ihbarını alan Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri harekete geçti.

Cadde üzerinde şahsı yakalayan ekipler, dilencilik yapan kişinin üzerinde yaptığı aramada yüklü miktarda para buldu.

PARAYA EL KONULDU

Denizli’den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı. Tutanakla üzerinden çıkan paralara el konulan R.Ç., Denizli’ye geri gönderildi.

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Amiri Erdoğan Akdeniz, ''Esnaftan gelen şikayet üzerine ekiplerimiz tarafından alınan R.Ç. adlı şahsın üzerinden 14 bin 135 TL para çıktı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine göre mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere işlem yapılarak, üzerinden çıkan paralara tutanakla el konuldu'' dedi. İHA

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