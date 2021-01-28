Dilendirilen çocuklar için yeni bir operasyon daha düzenlendi! Polisiye tedbirler yetmiyor…

Polisi harekete geçiren olay, 25 Aralık'ta dilencilik yaptırılan M.A. adındaki bir çocuğun, ülkemize yasa dışı yollarla getirildiğinin belirlenmesiyle ortaya çıktı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İdlib'den getirilen çocukların, Bağcılar'da bir depoda sağlıksız ortamda tutulduğu anlaşıldı.

Yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese dün operasyon düzenlendi. Baskında, yaşları 10-15 arasında olan 21 çocuk kurtarıldı. Çocukları zorla çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Çocukların dilendirildiği ya da, kağıt mendil ve benzeri ürün sattırılarak çalışan çocuk görüntüsü altında insanlardan para toplamalarını sağladıkları belirtildi.

DEPOYA IŞIK BİLE GİRMİYOR

Polisin düzenlediği baskında çocukların kaldıkları koşulların ne kadar kötü olduğu da dikkat çekti. Bodrum katta olduğu anlaşılan adreste içeriye ışık girecek bir pencerenin dahi olmaması dikkat çekerken, duvarların bazı kısımların küfle kaplı olduğu görülüyor. Ranza sistemi içerisinde aynı yerde kalan çocukların banyo, mutfak ve tuvalet ihtiyaçlarının karşılandığı bölümlerinde küf ve pislik içinde olması dikkat çekiyor.

Düzenlenen operasyonla 21 çocuk kurtarılırken, İstanbul genelinde benzer dilencilik olaylarını sıklıkla rastlanıyor. Uzmanlar bu durumun engellenmesi için sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığını belirtiyor. Özellikle, üst geçitler, toplu taşıma araçları ve meydanlarda karşılaşılan çocuk dilencilerin yaşları 5 yaşına kadar düşebiliyor. Suriyeli 36 çocuk ve 54 kişi kurtarılmış, 12 şüpheli yakalanmıştı.

KURTARILAN ÇOCUKLAR BİR KAÇ GÜN İÇİNDE GERİ ALINMIŞTI

İstanbul'da Suriye'den getirilen dilendirilen çocukların kurtarılmasına yönelik düzenlenen ilk büyük operasyonda kurtarılan çocuklar ilgili kurumlara teslim edilmiş ancak iddialara göre, birkaç gün içerisinde bu kurumlardan akrabaları olduğunu iddia eden kişilerce geri alınmıştı.

68 ÇOCUK KURTARILMIŞTI

Suriyeli çocukların dilendirilmesine yönelik ikinci büyük operasyon, Eylül 2020'de gerçekleştirilmiş ve 68 çocuk kurtarılmıştı. Operasyon kapsamında 24 şüpheli yakalanmıştı. Önceki operasyondan tecrübe edinen kurumlar bu operasyonda, kendilerine teslim edilen çocukların çetelerin ellerini geçmesini engellemek için özel önlemler almıştı.

AÇ BIRAKIP DÖVÜYORLARDI

Polisin düzenlediği operasyonlardan elde edilen bilgilerde, Suriyeli çocukların yaşadığı dram da gözler önüne serildi. İddiaya göre, dilendirilen çocuklar aileleri tarafından çetelere kiralanıyordu. Ülkemize getirilen, insani olmayan koşullarda tutulan o çocuklardan günlük belirli miktarda para getirmeleri isteniyordu. Çetenin belirlediği parayı getirmeyen çocuklar, yemekten mahrum bırakılıyordu. Bununla yetinmeyen çete üyeleri çocuklara şiddet uyguluyordu.

19 BİN 817 ÇOCUĞA MÜDAHALE EDİLDİ

Uzmanlar, dilenen ya da çalıştırılan çocukların görülmesi halinde, “Alo 183” bilgi verilmesini istiyor. Çocuklara para yerine yiyecek verilmesi önerilirken, Aile ve Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Haziran 2017 ile 2020 arasında sokakta çalıştırılan, 19 bin 817 çocuğa müdahale edildiği belirtildi. Uzmanlar, tespit edilen bu rakamların sorunun büyüklüğünün anlaşılmasında yeterli olduğunu belirtiyor.

KARNE TATİLİ YAŞAMASI GEREKİRKEN ÜST GEÇİTTE DİLENDİRİLİYOR

Çocukların dilendirilmesi ya da sokaklarda çalıştırılması, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde ve tarihlerde de İstanbulluların karşısına çıkarken, geçtiğimiz Pazar günü birçok kişinin içini sızlatan bir görüntü SÖZCÜ objektiflerine yansımıştı. Yarıyıl tatilinin başladığı ve birçok çocuğun tatil sevinci yaşadığı hafta, Şirinevler Köprüsü üzerinden objektiflere yansıyan o görüntüde küçük bir çocuk beton üzerinde uyurken, karşısında bir köpeğin de aynı şekilde uzandığı görülüyor. Üstgeçitten geçen birçok kişinin içini sızlatan o görüntü aynı zamanda çocukların bu şekilde dilendirilmesine de tepki doğurmuştu.