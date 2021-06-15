Dini nikahlı kocasının kızıyla evlendiğini öğrenen kadın dehşet saçtı

Mersin Anamur’a bağlı Saray Mahallesi’nde ikamet eden H.D, saat 04.00 sıralarında (38) polisi arayıp, “2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin” şeklinde ihbarda bulundu.

İKİ ÇOCUK KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D’yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D’yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

İMAM NİKAHLI KOCASI KIZIYLA KAÇTI

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra intihar etti. Yapılan incelemede, H.D’nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.’nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı. (İHA)