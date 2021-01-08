Dinlenme tesisinde dehşet! 1 ölü, 8 yaralı

Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki araçla bir anda yoldan çıkarak Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevki’inde bulunan dinlenme tesisine daldı. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı.

ELİNDE BIÇAKLA ARAÇTAN İNDİ

Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZA MI SALDIRI MI?

Ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Khalı Amanullah'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayın bir kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı. (İHA)