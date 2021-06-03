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Direksiyonda kalp krizi geçirip iş yerine giren sürücü öldü

Zonguldak'ta direksiyonda kalp krizi geçirip otomobiliyle iş yerine giren Cumhur Has, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 11:22, 03/06/2021
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Kaza, dün akşam Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde meydana geldi. Cumhur Has yönetimindeki 67 EP 563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu medikal ürünlerin satıldığı iş yerine girdi.

Çalışanların büyük panik yaşadığı kazada, sürücü Cumhur Has ile eşi Nurhayat Has yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Cumhur Has’ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

İlk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilen Cumhur Has, hayatını kaybetti. Eşi Nurhayat Has’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

Atatürk Bülent Ecevit Üniversitesi Kalp krizi kaza otomobil Sağlık uygulama Zonguldak
Yayınlanma Tarihi:11:12,