‘Dışarıya yardım edecek kadar para bolsa, vatandaşınıza neden yardım etmiyorsunuz?’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da partisinin 1. Olağan Çankaya İlçe Kongresi'nde konuştu.

“KANAL İSTANBUL'DAN KAR EDEN 3-5 KİŞİ, ZARAR EDEN 84 MİLYON”

Tartışmalara neden olan Kanal İstanbul'un imar projesinin askıda olduğunu söyleyen Babacan, “İmar planı ne zaman yapıldı? Son aylarda. İmar planı yapılmadan önce nasıl bir planın yapılacağını hangi arazinin kaç para edeceğini kim biliyordu? Bu salonda bilen bir kişi var mı? Bu projenin rantı dar bir gruba gidecek, yükü vatandaşın sırtına kalacak. Kar eden 3-5 kişi, zarar eden 84 milyon. Bu projenin muhasebesi bu” şeklinde konuştu.

“HAZİNE'DEN FİNANSE EDİLİRSE KAMU MALİYESİ ÇÖKER”

“Halkımızın sırtına Kanal İstanbul gibi bir rant projesini yıkma çabasındalar” ifadelerini kullanan Babacan, “Projenin maliyetiyle ilgili tahminler 20 milyar dolardan başlayıp, 60 milyar doların üzerine çıkıyor. Halkımız altında yıllarca ezileceği ağır bir borç yükünün altına sokulmak isteniyor. Kanal İstanbul, Hazine kaynaklarından finanse edilirse, bütçe açığı ve kamu borç yükü artacak. Borç-faiz sarmalı derinleşecek. Kamu maliyesinde tam bir çöküş yaşanacak” açıklamasında bulundu.

“HAZİNEYE VE BÜTÇESİNE İPOTEK KOYMA PROJESİDİR”

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memur ve emekli gelirinde iyileştirme beklerken, gelecekteki gelirlerine bugünden ket vuran bir rant projesi için hükümet yangından mal kaçırma çabasına girdi. Bu proje yapılırsa bunun borcunu ödemek için daha çok vergi sağmak zorunda kalacaklar. Kanal İstanbul'a harcayacakları parayı daha çok vergi olarak vatandaştan ve gelecek nesillerden alacaklar. Adını açık koyalım. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne ve bütçesine ipotek koyma projesidir.”

“SAKIN KISA VADELİ HEVESLERLE KARADENİZ'İN DENGELERİNİ BOZMAYIN”

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması hakkında değerlendirmede bulunan Babacan, “Karadeniz eğer bir barış deniziyse bunda Montrö'nün rolü büyüktür. Dışişleri ve AB Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak uyarmaya mecbur hissediyorum. Riskler görüyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim dikkate alındığında, Karadeniz'deki dengeleri ve ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için Montrö Anlaşması'nın tavizsiz uygulanması gerekmektedir. Sakın ola kısa vadeli hevesler peşine düşüp bölgenin jeopolitik dengelerini bozmayın. Onlar ne dediğimi iyi anlıyorlar” diye konuştu.

“TABİ Kİ MUHALİF GÖRÜŞLÜ GENÇLER DE YURTLARDA KALACAK”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bir öğrencinin yurtta kalabilmesi için “Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak” şartı getirilmesine tepki gösteren Babacan, “Gençler elbette Cumhurbaşkanına muhalif olabilir, ne var bunda? Bu zihniyet gençlere bile ‘Benim hakkımda olumsuz konuşuyorsan sana yatacak yer yok' diyor. Aynı suçtan iki kez cezalandırıyor. Zihniyet şu: ‘Bunlar benim yurtlarım. Bana muhalif olanlar bu yurtlarda kalamaz'. Sayın Erdoğan o yurtlar şahsınızın değil, tüm milletin. Tabi ki muhalif görüşlü gençler de yurtlarda kalacak. Siz de tahammül edeceksiniz. Koruma kalkanı olarak kullanılan yasa tek bir siyasi partinin genel başkanına özel bir yasa haline geldi. Burada adalet, eşitlik yok” ifadelerini kullandı.

“130 MİLYAR DOLAR REZERV NEREYE GİTTİ?”

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine ilişkin de açıklamada bulunan Babacan, “130 milyar dolar rezerv nereye gitti?” sorusunu dile getirdi. Babacan, “Ne zaman, kime, hangi kurdan, hangi yöntemle sattınız? Her şey hukuka uygunsa niye açıklamıyorsunuz? Bu paralar kimseye babasından miras kalmadı” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞA DESTEK İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI SALGINDAN ÖNCE SIFIRLADILAR”

Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merkez Bankası'nın yedek akçelerini de soruyoruz. Yıllarca biriktirilen yedek akçe. Nereye, nasıl harcadınız? Tam da salgın gibi kara günlerde vatandaşlara destek vermek için o ak akçeleri biriktirmiştik. Pandemi öncesinde sıfırladınız. Biz bir kuruşuna dahi dokunmadık. Sayın Erdoğan, akraba bakanınızla el ele verip har vurup harman savurdunuz. Nereye harcadınız? Hesabını vermek zorundasınız.”

“TÜM DÜNYAYA YARDIM YAPMIŞ, KENDİ VATANDAŞINA YOK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı, “157 ülkeye yardım yaptık” sözlerini eleştiren Babacan, “Neredeyse bütün dünyaya yardım yaptık diye övünüyor. Adama sorarlar: Madem dışarıya yardım edecek kadar para bol, kendi vatandaşınıza neden yardım etmiyorsunuz? Esnaf borçta, kepenkler kapalı, traktörler hacizli. Vatandaş pazara akşam gidip çürük sebze alıyor. İcra ve iflas dosyalarında milyonluk artış var” dedi.