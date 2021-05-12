Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kınamak yetmiyor, tedbirler almamız gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere dün Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Temasları kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya geldi. El Suud ile ikili görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, Bakan El Suud ile Filistin’de yaşanan olaylara ve ikili ilişkiler hakkında görüştüğünü ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, “Son derece açık, samimi bir toplantıyı gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizde neler yapabiliriz, bugüne kadarki ilişkilerimizde sorunlu alanlar var ve bundan sonra bunları nasıl çözebiliriz, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirirken bölgesel konularda da yine işbirliğimizi nasıl geliştirebiliriz bunları açık, samimi bir şekilde görüştük ve bu diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık. Önümüzdeki süreçte kendisini de Türkiye’ye davet ettim ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve böylelikle Suudi Arabistan’la Türkiye arasında ilişkilerin daha güçlü bir şekilde tekrar tesir edilmesi konusunda gerekli çalışmaları da yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE OLARAK SESSSİZ KALAMAZDIK”

El Suud ile görüşmesi sırasında Filistin’de meydana gelen olaylara değinerek düzenlenen saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın birçok ülke liderini aradığını aktaran Çavuşoğlu, “Bu ziyaretimiz maalesef Kudüs’teki İsrail saldırganlığı, sadece Kudüs’te değil Gazze’de de aynı şekilde İsrail’in acımasızca Filistinlilere en kutsal mekanlarımızda Mescid-i Aksa’da saldırmasına da şahit olduk, böyle bir döneme denk geldi ve bu dönemde tabi Türkiye olarak sessiz kalamazdık geçmişte olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan birçok lideri aradı ve bizim çalışmalarımızı da anbean takip etti. Kendisine sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Hemen üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarını aradık. Aynı şekilde güvenlik konseyi üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını da aradık, Sergey Lavrov gibi ve daimi ve geçici ülkelerin bölge ülkelerini aradık. Bölge ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla da telefonda görüştük. Ürdün Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Ürdün Kudüs’ün hamisi durumunda bir ülke. Aynı şekilde Mısır Dışişleri Bakanı zaten” dedi.

“SADECE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ GÖRÜŞMEDİK”

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Bakan El Suud ile sadece ikili ilişkilerin görüşmediğini, İslam İşbirliği Teşkilatı ve gelecekte atılacak adımlara ilişkin görüşmelerin gerçekleştiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile bugün sadece ikili ilişkilerimizi görüşmedik. Bundan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve sonrası atacağımız adımları da ele aldık. Diğer bölgesel konuları da bugün ele alma imkanımız olmuştu. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maki, cuma günü Ankara’daydı ama kendisiyle sürekli temas halinde olduk. Genel Sekreter, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Usyemin ile de görüştük. Aynı şekilde Sergey Lavrov’u biraz önce söylemiştim, Pakistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı, Cezayir, Fas, Tunus Dışişleri Bakanlarıyla da görüştük. Diğer taraftan bugün Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısı gerçekleştirildi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da bugün Büyükelçiler düzeyinde burada, Cidde’de toplandı ve burada tabi önemli kararlar alındı” ifadelerini kaydetti.

“KINAMAK YETMİYOR, TEDBİRLER DE ALMAMIZ GEREKİYOR”

Filistin’de yaşanan olayları kınamanın yetmediğini ve tedbirler alınarak konunun üst düzeyde el alınması gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Elbette milletimiz de söylüyor güçlü bir şekilde kınandı ama kınamak yetmiyor tedbirler de almamız gerekiyor. Türkiye olarak bizde bu belgeye ortak belgeye bazı tekliflerde bulunduk ve sadece Büyükelçiler düzeyinde değil, bu konunun daha üst düzeyde ve siyasi düzeyde ele alınması için Dışişleri Bakanları konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi yada İcra Komitesinin yine Dışişleri Bakanları düzeyinde İcra Komitesi’nin toplanması konusunda teklif ettiğimiz paragrafta bu metinde yer aldı. Bugün Zirve Dönem Başkanlığını bizden devir alan Suudi Arabistan’ın Dışişleri Bakanı Prens Faysal kardeşimle de bayramdan sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıyı gerçekleştirmek konusunda birlikte çalışacağız. Bunu konuştuk ve karar aldık.” diye konuştu.

“ÜMMET ADIM ATMAMIZI BEKLİYOR”

Filistin’de yaşanan olaylara tepkisini göstererek İslam aleminin konuya ilişkin adım atılmasını beklediğini aktaran Çavuşoğlu, “Diğer taraftan daha önceki Türkiye’deki zirvelerden sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunu, acil oturuma çağırmıştık. Bir acil oturum çağrısı yapmıştık ve acil bir şekilde Genel Kurul 3 defa bizim çağrımız üzerine geçmişte toplandı. Bu bildiriye de aynı şekilde bizim teklifimiz üzerine BM Genel Kurulun acil bir oturum çağrısı yapan paragraf girmiştir. Yine hep böyle kınıyoruz ama Ümmet adım atmamızı bekliyor artık bu tür saldırılar durması gerekiyor elbette uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin haklarını korumamız lazım, iki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vaz geçmemek lazım” ifadelerini kullandı.

“FİLİSTİNLİ SİVİLLERİN KORUNMASI GÜNDEME GELDİ”

Filistinli sivillerin korunması ve koruma sağlanmasının gündeme geldiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Parametreler zaten ortada ama özellikle Filistinli sivillerin korunması yada onlara koruma sağlanması da gündeme geldi. Bu, biliyorsunuz ilk önce 2018 yılında İstanbul’da toplanan Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında Olağan Üstü İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde kararlaştırılmıştı. Ogün ki ortak bildiride de yer almıştı ve daha sonra BM genel Kurulundan bu doğrultuda bir karar çıkartmıştık. Olağanüstü bir toplantı düzenledikten sonra az önce bahsetmiştim ve bugün ki toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil böyle bir koruma mekanizması kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla BM’deki İslam İşbirliği Teşkilatı gurubunun harekete geçmesi çağrısında bulunulmuştur. Bunları Türkiye olarak biz teklif ettik” dedi.

“ÇALIŞMALARIMIZA ARA VERMEDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Bayramdan sonra gerçekleştirilmesi planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında Filistin’e ilişkin konuların detaylıca ele alınacağını ve Filistinli halkının haklarını korumak için çalışmalara devam edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Tabi bugün Büyükelçiler düzeyinde bu kararlar alındı ama önümüzdeki günlerde, bayramdan sonra inşallah gerçekleştireceğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında bunları detaylıca ele alacağız ve olağan üstü toplanacak BM Genel Kurulu’nda da inşallah oradan bir karar çıkartacağız. Biliyorsunuz BM Genel Kurul Başkanlığını Büyükelçi ve eski Bakanlarımızdan, Avrupa Birliği (AB) Bakanlarımızdan Volkan Bozkır üstlenmektedir ve kendisiyle de görüştük bizlerden talep geldiği zaman resmen toplayabileceğini söylemişti. Tabi 1-2 günlük çalışmayla bunları sonlandırmayacağız. Önümüzdeki süreçte de Filistin davasına, Kudüs davasına sahip çıkmak için, Kutsal mekanlarımıza, Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak için, Filistinli kardeşlerimizi ve diğer mazlumların haklarını korumak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz onu da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı. (İHA)

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