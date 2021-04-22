Dışişleri Bakanı’ndan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’le ilgili açıklama

Mağdur ettiği yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarlık kripto parasıyla yurtdışına kaçtığı iddia edilen Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’le birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, “Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” dedi.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı henüz bir açıklama yapmadı.

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