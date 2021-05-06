Dışişleri Bakanlığı’ndan Mısır açıklaması

Türkiye’nin yeniden diplomasi kanalını açtığı Mısır’la istişare görüşmeleri tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Mısır istişareleri hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire'de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişarelerinin 6 Mayıs 2021 tarihinde tamamlandığı bildirildi.

“SAMİMİ HAVADA VE KAPSAMLI İÇERİKTE GERÇEKLEŞTİ”

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında görüşmeye ilişkin şunlar söylendi:

*Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanısıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

*Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır.

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