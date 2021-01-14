Dışişleri Bakanlığı’ndan Oslo Belediyesi’ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, Oslo'da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tablo hakkında yaptığı açıklamada, faaliyetin Oslo Belediyesi tarafından desteklendiğini aktardı. Dışişleri, “PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

“Diplomatik girişimlerimize rağmen Oslo Belediyesi'nin teröre destek veren bu tutumunda ısrar etmesi ibret vericidir” ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:

*Zira, 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu eli kanlı bir terör örgütü olan PKK'nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır.

*PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır.

*Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır Annelerinin feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir.

*Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız.

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