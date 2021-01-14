Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Oslo Belediyesi’ne tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Oslo’da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tablonun Oslo Belediyesi tarafından desteklendiğini vurgulayarak, "Diplomatik girişimlerimize rağmen Oslo Belediyesi’nin teröre destek veren bu tutumunda ısrar etmesi ibret vericidir" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:36, 14/01/2021
Haberler Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan Oslo Belediyesi’ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, Oslo'da kamuya açık alana asılan ve PKK propagandası yapılan tablo hakkında yaptığı açıklamada, faaliyetin Oslo Belediyesi tarafından desteklendiğini aktardı. Dışişleri, “PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

“Diplomatik girişimlerimize rağmen Oslo Belediyesi'nin teröre destek veren bu tutumunda ısrar etmesi ibret vericidir” ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:

*Zira, 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu eli kanlı bir terör örgütü olan PKK'nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır.

*PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır.

*Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır Annelerinin feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir.

*Bu terör propagandasına derhal son verilmelidir. Terörizme müsamaha edenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız.

İlginizi ÇekebilirDışişleri'nden ABD'deki olaylarla ilgili açıklamaDışişleri'nden ABD'deki olaylarla ilgili açıklamaİlginizi ÇekebilirDışişleri'nden İngiltere'yle ticaret anlaşması mesajı: Son aşamadayızDışişleri'nden İngiltere'yle ticaret anlaşması mesajı: Son aşamadayız
ABD Çocuk Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İngiltere Kadın PKK PYD Suriye Terör terör örgütü Türkiye