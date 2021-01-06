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Dışişleri’nden ABD’deki olaylarla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'de yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada, "ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

Güncellenme: 23:34, 06/01/2021
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Dışişleri’nden ABD’deki olaylarla ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitingin ardından Trump destekçileri, başkent Washington DC'de bulunan kongre binasını bastı. Polis ekipleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlikler ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. ABD’de bulunan vatandaşlara çağrıda da bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.

*ABD'deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz.

*ABD'deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Donald Trump Hile Miting Polis
Yayınlanma Tarihi:23:13,