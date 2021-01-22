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Dışişleri’nden BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin İstanbul’a taşınması anlaşmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından, BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (OCHA) İstanbul'a taşınması anlaşmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Söz konusu gelişme, İstanbul'un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır" denildi.

Güncellenme: 00:20, 22/01/2021
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Dışişleri’nden BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin İstanbul’a taşınması anlaşmasına ilişkin açıklama

BM insani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) İstanbul Ofisi'nin ev sahibi ülke anlaşmasının imzalanmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi’nin Cenevre’de küresel operasyonlardan sorumlu mevcudiyetinin İstanbul’a taşınmasını öngören ev sahibi ülke anlaşması bugün New York’ta imzalanmıştır.

*Söz konusu gelişme, İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefi çerçevesinde girişimci ve insani dış politikamızda atılmış somut bir adımdır.

*Suriye krizinin insani boyutunda ve genel olarak çok taraflı dış politikamızın icrasında temel uluslararası ortaklarımızdan birisi olan OCHA’nın bu yöndeki kararı uluslararası toplumun ülkemize duyduğu güvenin tezahürü ve küresel insani konulardaki öncü konumumuzun teyididir. İHA

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