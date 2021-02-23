Dışişleri’nden kınama ve başsağlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM konvoyuna düzenlenen saldırıyı yaptığı açıklama ile kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma şehrinde BM’ye ait konvoya düzenlenen saldırıda İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi. İHA

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