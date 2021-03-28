Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dışişleri’nden terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da bir kiliseye yapılan terör saldırını, yaptığı yazılı açıklama ile kınadı.

Güncellenme: 23:34, 28/03/2021
HaberlerGündem
Dışişleri’nden terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Endonezya’nın Güney Sulawesi Eyaleti’nin Makassar Kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik. Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz” denildi. DHA

İlginizi ÇekebilirDışişleri'nden kınama ve başsağlığı açıklamasıDışişleri'nden kınama ve başsağlığı açıklamasıİlginizi ÇekebilirEndonezya'da pazar ayinine bombalı saldırıEndonezya'da pazar ayinine bombalı saldırı
Birleşmiş Milletler bombalı saldırı Dışişleri Bakanlığı Dünya Endonezya intihar İtalya Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti kurban pazar saldırı Terör