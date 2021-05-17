DİSK iktidara seslendi: İsrail’i boykot edin

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde, Filistin'e destek protestosu gerçekleştirdi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı protesto gösterisinde, “Filistin halkı yalnız değildir”, “Diren Filistin seninleyiz” sloganları atıldı.

“FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI İFADE ETMEK İSTEDİK”

Çerkezoğlu, okuduğu basın açıklamasında, Filistin halkıyla dayanışmayı ifade etmek için toplandıklarını belirterek, “15 Mayıs 1948, Filistinliler için büyük felaketin başladığı gündür. Zulmün, baskının, şiddetin, katliamların, işgalin, sürgünün, topraksızlaştırmanın başladığı gün olarak tarihe geçmiştir. Filistin halkına yönelik suçların sistemli olarak işlenmeye başladığı günün 73'üncü yıl dönümünde DİSK olarak çeşitli etkinlikler düzenlemek ve Filistin halkıyla dayanışmamızı ifade etmek istedik” dedi.

“FİLİSTİN DAVASI BİZİM DAVAMIZDIR”

İsrail’in “Dini ve ulusal simgelere yönelik utanmazca saldırıları devam ediyor” diyen Çerkezoğlu, “Sadece askeri güçler değil, sivil yerleşimciler de Filistin halkına karşı saldırılarını sürdürüyor. Siviller öldürülüyor ama onurlu Filistin direnişi de sürüyor. Bilinsin ki Filistin, Türkiye halkı için gazetelerin dış haberler sayfasında yer alan bir konu değildir. Filistin davası bizim davamızdır. Filistin'in kurtuluşu bizim kurtuluşumuzdur” açıklamasında bulundu.

“HAMASİ NUTUKLARI BIRAKIN, GEREĞİNİ YAPIN”

Açıklamanın sonunda iktidara seslenen Çerkezoğlu, “İktidarı siyasi, askeri ve ticari ilişkileri kesmeye çağırıyoruz. Hamasi nutukları bırakın, gereğini yapın, İsrail'i boykot edin. Yatırımları geri çekin. Çünkü bugün Filistin halkının yanında olmak demek, bu konuda İsrail'e ve işgalcilere karşı gerekli yaptırımları hayata geçirmek anlamına gelmektedir” dedi.