DİSK, KESK, TMMOB VE TTB’den, HDP saldırısına ilişkin ortak açıklama

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı ortak açıklamayla, İzmir’de HDP İl Başkanlığı binasına yapılan ve Deniz Poyraz isimli görevlinin öldürüldüğü saldırıyı lanetledi.

“İKTİDARIN VE EMRİNDEKİ MEDYANIN SÖYLEMLERİNİN ETKİSİ ORTADA”

Deniz Poyraz'ın ailesine, yakınlarına ve HDP'ye başsağlığı dilenen açıklamada, “Saldırganın kimliği ve saldırının biçimi, bu ülke tarihini bilenler açısından hiç de şaşırtıcı değildir. İktidarın ve emrindeki medyanın kışkırtıcı, ayrıştırıcı, bölücü ve hedef gösteren söylemlerinin bu tür saldırıları azmettirici etkisi ortadadır. Ancak karşımızdaki tablo bundan daha tehlikeli bir yönelime işaret etmektedir” denildi.

“BU SALDIRI, KİRLİ ÇAMAŞIRLARIN ORTAYA DÖKÜLDÜĞÜ BİR DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİ”

Saldırının, kapısında her an polis bekleyen bir binada gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bu saldırgan Suriye'de cihatçı çetelerin ve kontrgerillanın ‘operasyon' ve ‘egemenlik' bölgelerinde ‘görev' almıştır. Bu saldırı, halkın tek başına iktidara son verdiği 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası terör döneminin hatırlatıldığı; muhalif gazetecilere ve siyasetçilere saldıranların cezasız kaldığı hatta övüldüğü ve terfi ettirildiği; muhalefetin “bunlar iyi günleriniz, daha neler olacak” diye tehdit edildiği; iktidar-yargı-sermaye-mafya ve medya ilişkilerindeki kirli çamaşırların iç çatışmalar sonucu birer birer ortaya döküldüğü bir dönemde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

“TÜRKİYE BU KARANLIK GİDİŞE MAHKUM DEĞİLDİR!”

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Bu karanlık tablodan sorumlu olanlar, bu cinayeti soruşturamaz, bu çürümüşlüğün hesabını soramaz. Bütün yönleri ile çürüyen bu düzenin üzerimize çöküşünü beklemek de akılcı değildir.

* Çünkü bu düzen çökerken daha fazla acı, kan, gözyaşı, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik, savaş, baskı ve zulüm getirmektedir. Türkiye bu karanlık gidişe mahkum değildir!

“KAYBEDİLEN HER VAKİT, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDEN ÇALINACAK”

* Bu enkazın yıkıntıları arasından emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi, omuz omuza kardeşçe yeniden kurmak için kaybedilecek her vakit, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinden çalınacaktır.

“İHTİYACIMIZ AZİL BİRLİK, ACİL DAYANIŞMA, ACİL MÜCADELE”

* En önemli güvencemiz, bu ülkenin kültürel, bilimsel birikimi ve bu toprakların köklü emek, barış, demokrasi mücadelesi geleneğidir. Ülkemizde tamamen yok edilen demokrasiyi acilen güçlü bir biçimde yeniden inşa etmek için ihtiyacımız acil birlik, acil dayanışma ve acil mücadeledir.

* Bizler dört emek ve meslek örgütü olarak, yarın çok geç olmadan tüm emek, barış ve demokrasi güçlerini, tüm kişileri ve kurumları dayanışma içinde olmaya ve omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.