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Diyanet İşleri Başkanı: Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Erbaş, "Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz" dedi.

Güncellenme: 23:07, 29/06/2021
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Diyanet İşleri Başkanı: Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

“CEZASIZ KALMAYACAKTIR”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

* Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder.

* Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk’ın huzurunda cezasız kalmayacaktır.

* Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır.

* Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz.

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