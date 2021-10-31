Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre 5 uzman yardımcısı alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin

(b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

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