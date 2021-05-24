Diyarbakır Barosu, faili meçhul olaylarla ilgili soruşturmaların yeniden açılmasını istedi

Diyarbakır Barosu'nun Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, Sedat Peker'in açıklamalarının ardından “1990'lı yıllarda başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yaşanan cinayetlere ilişkin şüphelilerin tespiti ile haklarında etkin soruşturmaların yürütülmesi” istendi. Baronun yeniden soruşturulmasını istediği bazı olaylar dilekçede şöyle yer aldı:

ANKARA JİTEM DAVASI

* 1993-96 yılları arasında Ankara'da Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın'ın da bulunduğu zorla kaybedilen veya yasadışı keyfi infaz edilen 19 kişiye ilişkin ilk soruşturma 2011 yılında başlatıldı.

* 20 Eylül 2013 tarihinde zamanaşımı riskinden dolayı Abdülmecit Baskın cinayetiyle ilgili iddianame düzenlenirken, 19 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen yeni iddianameyle Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan cinayetleri de yargılamaya dahil edilmiştir.

* Sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman'ın ‘cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek’ suçlarından yargılandığı dava Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde derdesttir.

MUSA ANTERİN ÖLDÜRÜLMESİ

* 1999 yılında düzenlenen iddianamelerle yargılanan 11 sanıklı ve 2005 tarihli iddianameyle yargılanan 5 sanıklı davaların 2010 yılında birleşmesiyle, süren dava JİTEM Ana Davası olarak anılmaya başlanmıştır.

* Gazeteci yazar Musa Anter'in 20 Eylül 1992'de öldürülmesiyle ilgili, eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan'ın fail olarak işaret ettiği Hamit Yıldırım 29 Haziran 2012'de gözaltına alındı. Yıldırım'ın 2 Temmuz 2012'de tutuklanmasıyla dava zamanaşımından kurtulmuştur. Yerel mahkeme tarafından yargılamaya devam olunmaktadır.

FAİLİ MEÇHULLER İÇİN YENİNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILSIN TALEBİ

Baro, dilekçede taleplerini ise şöyle sıraladı;

“Sedat Peker isimli şahsın beyanları gözetilerek soruşturma başlatılması,

Derdest faili meçhul soruşturma dosyalarında, konuşma içerikleri ve Mehmet Ağar, Korkut Eken başta olmak üzere ilgili şahısların şüpheli sıfatıyla beyanlarının alınması

Takipsizlik kararı verilen faili meçhul soruşturma dosyalarının 5271 sayılı yasanın 172/2. Maddesi gereğince Sedat Peker isimli şahsın bilgi ve görgüye dayalı beyanı gözetilerek, yeterli şüphenin mevcudiyeti ile yeniden soruşturmaların başlatılması,

Konuşma içeriği gözetilerek, ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının temini,

Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülerek, ilgili şüphelilerinin cezalandırılması amacıyla ivedi bir şekilde yargısal faaliyetlerin yürütülmesi talep olunur.”

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