Diyarbakır Havalimanı 30 gün süreyle kapatıldı

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Havalimanı ve 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndaki ana pist, onarım çalışması nedeniyle 24 Mayıs’tan itibaren 30 gün süreyle uçuşlara kapatıldı.

SİVİL UÇUŞLAR BATMAN VE MARDİN’DEN YAPILACAK

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

* 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı/Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askerî uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır.

* Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

* Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir.

* 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir.