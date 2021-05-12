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Diyarbakır’da korkutan deprem (Son depremler)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde saat 19.03'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncellenme: 19:37, 12/05/2021
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Diyarbakır’da korkutan deprem (Son depremler)

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 19.03’te oldu. Depremin derinliğinin ise yerin 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin Bingöl’ün Genç ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Yayınlanma Tarihi:19:13,