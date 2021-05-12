Diyarbakır’da korkutan deprem (Son depremler)

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 19.03’te oldu. Depremin derinliğinin ise yerin 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.

KANDİLLİ’DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de depremin Bingöl’ün Genç ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER