Diyarbakır’da Tırpan-2 uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narko-terör Tırpan-2 operasyonunun bugün ikinci dalgasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

* Narko terör Tırpan Operasyonunun ikinci dalgası 7 Şubat 2021’de Diyarbakır Lice ilçe merkezi ile Lice ilçesi Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde icra edilmiştir.

* Tırpan-2 operasyonunda, 15 ara yakalamada ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök kenevir ve 2 ton 920 kilogram esrar maddesinin sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 26 ayrı adreste yapılan arama sonucu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

* Yapılan aramada ayrıca 2 kilo 200 gram toz esrar, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 137 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet hassas terazi de ele geçirilmiştir.

55 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İl Jandarma Komutanlığınca 2020 yılında icra edilen narko-terör operasyonlarında, yaklaşık 100 milyon kök kenevirin imha edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* Operasyonlarda ayrıca 55 ton 152 kilogram esrar ele geçirilmiştir. Kararlılıkla sürdürülen çalışmalarla uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüpheliler de birer birer tespit edilmiş ve yakalanmaları için düğmeye basılmıştır.

* İki hafta önce ilk dalgası gerçekleştirilen narko-terör Tırpan-1 operasyonunda, Diyarbakır merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 ayrı adreste yapılan arama neticesinde yakalanan 31 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

* Yakalanan şüphelilerin 2020 yılında, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök kenevir, 2 ton 407 kilogram esrar ve 337 kilogram skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları aylar süren çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur.

* Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir. (İHA)