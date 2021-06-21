Diyarbakır’daki yeni heykeller tartışmalara neden oldu

Diyarbakır’da geçen ay çevre düzenlemesi kapsamında havalimanı kavşağına yerleştirilen karpuz içindeki çocuk ve kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri, sosyal medyada konuşulmuştu.

Söz konusu figürler, gelen tepkiler üzerine bir süre sonra kaldırılmış, üretici firmanın da eleştirileri dikkate alacak şekilde, maketleri yenileyeceği belirtilmişti.

İÇLERİNE BAZ İSTASYONLARI KONULACAK

Diyarbakır’da bir TIR’a yüklenmiş dev karpuz ve sur figürünün sosyal medya platformlarında paylaşması ile kentte yeni heykeller de konuşulmaya başlandı.

Görüntülenen karpuz ve sur maketlerinin içine Kayapınar ilçesindeki Mastfroş Caddesi’ndeki kavşakta kurulacak olan baz istasyonlarının konulacağı öğrenildi. DHA