Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

Antalya’da dün doktor eşi tarafından tabancayla öldürülen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç kadının 6 yaşındaki kızı da cenaze törenine katılıp ağlayarak, “ Annemi istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Güncellenme: 16:35, 18/02/2021
HaberlerGündem
Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde ikamet eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt(58), eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u(38) silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son vermişti.

Foto: İHA / Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Kent Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına konulan tabutun üzerine beyaz bir şal örtüldü. Genç kadının ilk eşinden olan 6 yaşındaki kızı Nefes'te tüm engellemelere rağmen cenaze törenine katıldı.

Foto: İHA / Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt, doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt tarafından öldürüldü. Kaan Bozkurt daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

“ANNEMİ İSTİYORUM”

Yakınları, gece boyunca ‘anne anne' diye ağlayan küçük çocuğu mezarlığa getirmek zorunda kaldıkları öğrenildi. Psikolog kucağında ve zaman zaman yerde töreni izleyen ve annesinin tabutuna bakan çocuk, “Annemi istiyorum, annemi istiyorum” diye gözyaşı döktü.

Pandemi şartların göre cenaze namazı kılındı. Namazın ardından diyetisyenin kardeşleri Gözde ve Gaye isimleri kardeşleri uzun süre tabuta sarılıp gözyaşı döktü. İşitme engelli Gaye’yi akrabaları tabutun başından güçlükle alabildi. Genç kadının cenazesi mükerrer definle toprağa verildi. (İHA)

 

İlginizi ÇekebilirEşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldıEşini ve kendini öldüren doktorun cenazesini arkadaşları aldıİlginizi ÇekebilirDoktor dehşet saçtı! Eve giren aile şoke olduDoktor dehşet saçtı! Eve giren aile şoke olduİlginizi ÇekebilirDoktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: Beni zekası ve merhameti etkilediDoktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: Beni zekası ve merhameti etkiledi

 

 

aile anne Antalya beyaz beyin Cinayet Çocuk doktor Kadın sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:16:23,