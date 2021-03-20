DJ eşliğinde corona partisi! 17 villa kapatıldı

Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti.

DJ EŞLİĞİNDE…

Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30’u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği görüldü.

Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, “Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm” yazarak duyuru yaptığı görüldü.

17 VİLLA KAPATILDI, KATILANLARA CEZA YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti. Villa sahibi E.K.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yakalayarak karakola götüren ekipler, bir çok pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı.

Eğlencenin düzenlendiği villa ile E.K.’ya ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında emire aykırı davranıştan, sosyal mesafe ve maske ihlali, hijyen kuralları ihlalden ve genel sağlığı tehdit etmesinden dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Partiye katılan diğer 4 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İHA

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