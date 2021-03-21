Doğu’da vaka sayısı sadece bu ilde düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün akşam açıkladığı 13-19 Mart haftalık vaka oranı tablosunda, bir önceki haftaya göre Doğu’da en fazla vaka artışı, Erzincan’da görüldü.

Kentte 6-12 Mart’ta 100 binde 53,75 olan vaka oranı, bu hafta 124,13’e yükseldi. Erzurum’da da vaka oranının yükseldiği görüldü. Kentte geçen hafta 100 binde 45,63 olarak düşüş gösteren vaka oranı, bu haftaki tabloda 72,40’a yükseldi.

Geçen hafta 80,97 olan Iğdır’da ise vaka oranı 107,30 olarak açıklandı. Ağrı’da ise bir önceki tabloda 22,22 olan vaka sayısı, bu hafta 41,46’yı gördü. Kars’ta da artış oldu. Kentte geçen hafta yüz binde 24,92 vaka görülürken bu hafta oran 30,53’e yükseldi.

SADECE MUŞ’TA SAYI DÜŞTÜ

Ardahan da vaka oranının yükseldiği şehirlerden oldu; 100 binde 73,83 olan vaka sayısı, bu hafta 86,31’e çıktı. Yeni tabloda Doğu’da tek vaka artışının düştüğü il Muş oldu. Geçen hafta 27,24 olarak açıklanan Muş’taki vaka oranı, 21,16’ya geriledi.

ERZURUMLULAR SOĞUK HAVAYA RAĞMEN DIŞARDA

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı pazar gününde soğuk havaya rağmen vatandaşlar evde kalmayıp tatil gününü dışarıda geçirdi. Hafta sonunda cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşları maske takmadıkları için polis ekipleri uyardı.

Maske takmadan cadde dolaşan Hikmet Eğilmez, “Bir anlık dalgınlık. Tabii ki maske kullanmak gerekiyor. Kullanmamak büyük bir zafiyet. Alışkanlık mı dersinin yoksa hava şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Gözlük kullanıyorum ve soğuk olduğu için maske akınca buharlanıyor. Gözlüğü yukarı kaldırmak yerine insan ister istemez maskeyi indiriyor. Yanlış olduğu kesin ama insan yapıyor farkında olmadan” diye konuştu.

Maskesiz gezen birkaç kişi de mikrofon uzatılınca maskelerini takıp hemen uzaklaştı. DHA

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