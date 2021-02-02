DOKA sosyal medya tanıtımı ve internet sitesi tasarımı işi alıyor
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Karadeniz Havzasında Coğrafi İşaretler Ağı (BS GIN) Projesi Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı, Avrupa Birliği Dış Yardım Sözleşme Usulleri Uygulama Kılavuzuna (PRAG) göre herkese açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Sosyal Medya Tanıtım Hizmet Alımı ihalesi 01 Mart Pazartesi günü, Saat: 15:00’te gerçekleştirilecek.