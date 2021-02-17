Doktor dehşet saçtı! Eve giren aile şoke oldu

Olay saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt arasında sık sık yaş farkı nedeniyle kıskançlık tartışması yaşanıyordu.

Bugün öğlen saatlerinde Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, arasında yeniden tartışma çıktı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra yaşamına son verdi.

KREŞTEN DÖNEN KIZI DEHŞETİ YAŞADI

Olay, akşam saatlerinde kreşten dönen çiftin kızlarının eve girememesiyle ortaya çıktı. Kapıyı çalan küçük kız, bir sonuç alamayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti.

Gamze Kaçar Bozkurt’un annesi Nurdan Kaçar, yedek anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içerisinde yerde yattıklarını gördü ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Bozkurt çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt’un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Çiftin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. DHA

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