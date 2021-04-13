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Doktor gözaltına aldıran savcı hakkında yeni gelişme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Osmaniye'de doktorla tartıştığı ve gözaltına aldırdığı ileri sürülen savcı M.B. hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Ali Ekber ŞEN
Güncellenme: 12:05, 13/04/2021
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Doktor gözaltına aldıran savcı hakkında yeni gelişme

Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi servisine muayene olmak için giden Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül iddiaya göre ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel’e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi. Günel’in bunu reddetmesi üzerine yaşanan tartışma sonrası doktor karakolda ifadeye çağrıldı. Meslektaşlarıyla birlikte karakolda ifade veren Kemal Gökhan Günel, serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, doktorla tartıştığı ve gözaltına aldırdığı ileri sürülen savcı Mehmet Bülbül hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi.

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Abdulhamit Abdulhamit Gül Adalet Bakanı doktor Gül Osmaniye savcı
Yayınlanma Tarihi:12:00,