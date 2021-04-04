Doktor ile ilaç mümessili, polisleri Suriye’ye sürmekle tehdit etti

İddialara göre kent merkezinde pizza siparişi vermek isteyen aile hekimi Özkan V. ile ilaç mümessili Çağlar A., gittikleri işyerinde önce çalışanlarla ardından da şikayet üzerine olay yerine gelen polislerle tartıştı. İki arkadaş gözaltına alınarak rapor alınmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

SİZİ SURİYE’YE SÜRERİM

Sağlık raporu almak için doktor ve mümessil arkadaşı ile polisler arasında yaşanan tartışma hastanenin acil servisinde de devam etti. Burada ilaç mümessili olan Çağlar A., polislere “Sizi Suriye’ye gönderirim” diyerek tehdit edilirken, bu anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Hastane içinde de olay çıkaran iki kafadar biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Özkan V. hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.