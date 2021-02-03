Doktora çirkin saldırı! Tutuklandı

Olay, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalıştığı belirtilen psikiyatrı hastası Emrah Ş, hastanede Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk’e muayene oldu.

Emrah Ş, doktordan kendisine kullandığı ilacı tekrar yazmasını istedi. Dr. Öztürk ise kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını, başka ilaç yazılması gerektiğini söyledi.

DOKTORA SALDIRDI

Buna sinirlenen Emrah Ş, doktora saldırdı. Emrah Ş.’nin, doktoru saçından tutup yerde sürükleyerek darbettiği ileri sürüldü. Emrah Ş, odadaki arbede sesini duyan güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi. Emrah Ş, haber verilmesiyle gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Yaralanan Dr. Öztürk, hastanenin acil servisine kaldırıldı. Ayak bileğinde kırık saptanan Öztürk, ameliyata alındı.

TUTUKLANDI

Emrah Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emrah Ş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayak bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan doktorun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. DHA

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