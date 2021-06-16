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Doktorun boğazını kesti, bir yılda tahliye edildi

İstanbul'da Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Dönmezler'in boğazını, kırdığı cam şişesiyle kesen ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Emrah Danışman tahliye edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK
Güncellenme: 12:59, 16/06/2021
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Doktorun boğazını kesti, bir yılda tahliye edildi

Olay, geçen yıl 11 Haziran’da Maçka Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Emrah Danışman, iddiaya göre laf atma meselesi yüzünden doktor Süleyman Dönmezler’e saldırarak, elindeki kırık bira şişesiyle boğazını kesmişti.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman'ın avukatı katılırken, doktor Süleyman Dönmezler ile avukatı katılmadı. Danışman’ın avukatı mahkemede yaptığı savunmada, ‘Müvekkilim bir yıldır tutuklu. Tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Görüşü sorulan duruşma savcısı ise suçun vasıf ve mahiyeti sebebiyle sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, sanık Emrah Danışman’ın tutuklu kaldığı süre gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Adli kontrol şartı uygulayan mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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