Dolandırıcılar köy imamını kullandı, yaşlı adamın son parasını çaldı

Denizli'nin Çal ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir dolandırıcı, 90 yaşındaki Ali Karakılıç'ın pazar parasını dolandırdı. Olay, bugün ilçe pazarında meydana geldi. İlçeye Selcen köyünden gelen ve bayram öncesi alışveriş yapan Karakılıç'a yaklaşan bir dolandırıcı “Sizin köyün imamı arabada bekliyor. Eczaneden ilaç alacakmış. Senden 300 lira istiyor” dedi. Dolandırıcının sözlerine kanan yaşlı adam yanındaki 350 liranın 300'ünü dolandırıcıya teslim etti.

PAZARDA İMAMI GÖRÜNCE ANLADI

Pazarda alışverişine devam eden Karakılıç kısa süre sonra tesadüfen köy imamı ile karşılaştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise haber verdi. Yaşlı adama Çal zabıtası ve sosyal işler müdürlüğü personeli sahip çıktı. Kendi aralarında 300 lira toplayan belediye personeli yaşlı adama teslim etti, alışverişe devam etmesini istedi. Parayı alınca alışverişe devam eden yaşlı adam, “Bir iki eksiğim vardı. Onları alacaktım. Dolandırıldım. Bayrama beş parasız girecektim. Belediye personeli sahip çıktı” diye konuştu.