Dolandırıcıların yeni hedefi e-Devlet

Daha önce resmi kurumların ve bankaların sitelerini kopyalayarak vatandaşın cebindeki paraya göz diken dolandırıcılar, şimdi de e-Devlet üzerinden kirli planlarını yürürlüğe sokuyor.

Facebook, Instagram veya Twitter gibi sosyal medyalarda önünüze çıkabilen ‘Kredi kartı aidatları iade ediliyor' reklamları, dolandırıcıların yeni tuzağı olmuş durumda. Bu reklamlara tıkladığınız durumunda sizi e devlet sitesinin aynısına yönlendiriyor. Ancak yönlendirildiğiniz site gerçek bir site değil, e-Devlet’in kopya sitesi.

Sonrasında iade istenecek kredi kartının kullanıcı bilgilerinizi yazmanız isteniyor. Kredi kartı bilgisini yazdığınız ve telefonunuza gelen şifreyi paylaştığınız durumda belli bir ücret ödeme alacağınız söyleniyor. Ancak telefonunuza gelen şifreyi girmeniz, dolandırıcıların kredi kartınızdan para çekmesine sebep oluyor.

GOV.TR AYRINTISINA DİKKAT

Peki internette ‘resmi site' ile yapılan dolandırıcılıktan nasıl korunabilir? Öncelikle hiçbir zaman unutmayın; Türkiye'de resmi kurumların uzantısı gov.tr olmak zorundadır. Yani resmi bir devlet sitesi .com ile bitemez. Bu basit yöntemi aklınızda bulundurun ve girdiğiniz sitenin uzantısına bakın. Eğer .com ile biten bir site ise ve devletin resmi bir sitesi olduğunu iddia ediyorsa kesinlikle dolandırılmak üzeresiniz. Hemen siteden çıkın.

BANKANIZI ARAYIN

Ayrıca dalgınlık halinde şifrenizi paylaştıysanız, hemen bankanızla iletişime geçin ve kartınızı kullanıma kapatın. Çünkü dolandırıcılar, hemen sonrasında tekrar kartınızdan para çekmek isteyecektir. Kartınızı hemen kapatarak bunun önüne geçebilirsiniz.

İNTERNET ALIŞVERİŞİNE KAPATIN

Son olarak ise bankamatik veya kredi kartınızı her zaman internet alışverişine açık tutmayın. Eğer internetten alışveriş yapacaksınız, bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden ya da telefonla arayarak kartınızı alışverişe açtırın. İşleminiz yaptıktan sonra tekrardan kartınızı alışverişe kapatmak sizin yararınıza olacaktı.

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