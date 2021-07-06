‘Dolandırıcılık Borsası’na operasyon: Polisler de gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini, devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tanıdıklarının olduğunu, özellikle çeşitli adli yargı kurumlarında hakim, savcı, başsavcı ve Yargıtay üyesi olan kişilerden tanıdıklarının olduğunu söyleyerek tanıtan ve soruşturması veya kovuşturması bulunan insanlara, ‘soruşturma dosyasından çıkartılmaları, soruşturma dosyasının kapatılması ve dava dosyasından beraat ettirilmeleri' yönünde kandırarak dolandırdıkları tespit edilen 2'i devlet memuru 10'u sivil toplamda 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak veya Yönetmek', ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak' ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin etmek suretiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık', ‘Rüşvet' ve ‘Görevi Kötüye Kullanma' gibi suçları işledikleri gerekçesiyle, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı halen görevde olan 1'i komiser yardımcısı 1'i polis memuru olmak üzere toplamda 12 şüpheliye yönelik, İstanbul merkezli 3 ilde 14 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.