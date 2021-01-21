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Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski savcı için 13 yıl istendi

Bakırköy Adliyesi’nde görev yaparken meslektaşlarını dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski cumhuriyet savcısı Tamer C. hakkında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanık hakkında 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

Güncellenme: 12:35, 21/01/2021
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Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen eski savcı için 13 yıl istendi

Bakırköy Adliyesi’nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C.'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müştekiler ve sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı “Katılanların ve tanıkların beyanları, sanığın suçu kabul etmesi birlikte değerlendirildiğinde sanığın eyleminin sübut bulduğu anlaşılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Savcı mütalaasında sanık Tamer C. hakkında ‘basit dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi. (İHA)

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