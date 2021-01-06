Dominikli hırsız Hans yakayı ele verdi

Olay 30 Aralık’ta Bahçelievler’de meydana geldi. Bir banka şubesinden para çekmeye gelen döviz bürosu çalışanını takip eden zanlı, aracın lastiğinin altına çivi koydu. Bankadan para çekip ayrılan döviz bürosu çalışanı bir süre sonra lastiğin inmesi üzerine tamirciye gitti. Aracı takip eden şüpheli, lastik değişimi sırasında içinde 1 milyon 200 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Dominik uyruklu şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, şüpheli Hans M.G.R’yi (38) aynı gün yakaladı. Şüphelinin evinde ve üstünde yapılan aramada 98 bin 500 lira ele geçirildi.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin araç tamir edilirken yanına geldiği, bir süre oyalandıktan sonra arabada içinde para olan çantayı alıp olay yerinden uzaklaştığı anlar görüldü. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.