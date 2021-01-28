Donduran soğuklar ara veriyor, yeni yağışlar geliyor

Kurak geçen ayların ardından yağışlar artışa geçti, sıcaklıklar düştü ve yurdun birçok bölgesinde dondurucu soğuklar hissedildi. İki gündür yurdu etkisi altına alan karlı ve soğuk hava dalgası özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanmalara sebep oluyor. Tahminlere göre soğuklar yarından itibaren yurdu terk etmeye başlıyor.

SOĞUK GİDECEK, YAĞIŞ KALACAK

Yurdu etkileyen soğuklar yarından itibaren etkisini azaltacak olsa da yağışlar sürecek. İstanbul’da hafta sonu boyunca sağanak yağmur bekleniyor, yağışlar özellikle yurdun kuzeybatı bölgelerini etkileyecek.

KAR BUGÜN YER YER ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.