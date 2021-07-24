Dönüş başladı! İşte trafikte son durum

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı.

Bu kapsamda Anadolu'dan, İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Zaman zaman durma noktasına gelen trafik ise havadan görüntülendi. Yaşanan trafik yoğunluğunun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

21 İLİN KESİŞTİĞİ YERDE BÜYÜK YOĞUNLUK

İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akıcı olarak sağlanıyor.

Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın dün Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyruklar oluştu.

Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafik havadan da görüntülendi.

Bayram tatilini erken bitirenler bayramın son günü yollara düştü 21 ilin kesiştiği kemik ve rampalarında yoğun trafik yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik Gerede otoban gişelerini kadar uzun kuyruklar oluşturdu. İHA

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