Dönüş yasağı olan yola girdi, sonrası felaket

Kaza, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Adliye Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç dönüşü yasak olan yoldan ana yola girince karşı yönden gelen bir başka araç ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak durabilirken, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada araçta sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı bölgede toplanan vatandaşlar ise korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak yaralıların kurtarılmasını film izler gibi izledi. (İHA)