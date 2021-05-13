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Dört ayda 46 ‘mahrem’ operasyon, 1565 gözaltı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 11:06, 13/05/2021
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Dört ayda 46 ‘mahrem’ operasyon, 1565 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır.

Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:

  • Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı
  • Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı
  • Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı
  • Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı
  • Deniz Kuvvetleri-Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı
  • Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı
  • Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı
  • Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı
  • MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı
  • Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı
  • Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı
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