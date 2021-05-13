Dört ayda 46 ‘mahrem’ operasyon, 1565 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır.

Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde: